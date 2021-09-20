Карпин: Глушаков показывает хороший уровень готовности

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о вызове в национальную команду 34-летнего полузащитника «Химок» Дениса Глушакова.

«Да, Глушаков — ветеран. Ему 34 года — в футболе это ветеранский возраст. Но это не значит, что надо заканчивать, некоторые и до 40 играют. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, подкреплённый голами. Потеря Зобнина в этой зоне тоже сыграла свою роль. Но Глушаков тоже в порядке и просто мог бы тоже быть в списке», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.

Ранее Карпин объяснил вызов в сборную Дзюбы.