Карпин: Глушаков показывает хороший уровень готовности
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«Да, Глушаков — ветеран. Ему 34 года — в футболе это ветеранский возраст. Но это не значит, что надо заканчивать, некоторые и до 40 играют. Он продолжает показывать хороший уровень готовности, подкреплённый голами. Потеря Зобнина в этой зоне тоже сыграла свою роль. Но Глушаков тоже в порядке и просто мог бы тоже быть в списке», — сказал Карпин на пресс-конференции.
Глушаков не вызывался в сборную России с 2018 года.
Ранее Карпин объяснил вызов в сборную Дзюбы.