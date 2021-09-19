Лидерство в гонке бомбардиров, голы «Зениту» и «Динамо» и дебют в молодёжке: как Агаларов стал главным открытием РПЛ

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов стал одним из главных открытий текущего сезона РПЛ. Он забил восемь мячей в восьми матчах национального первенства и возглавил гонку бомбардиров турнира, в том числе поразив ворота «Зенита» и «Динамо». Также форвард дебютировал в составе молодёжной сборной России и отличился трижды. Таким образом, результативная серия 21-летнего футболиста во всех соревнованиях насчитывает семь встреч. По словам Рената Избулатова, первого тренера спортсмена, его бывший подопечный набрал отличную форму, а Руслан Агаларов, отец страйкера, объяснил причины успеха сына концентрацией на работе.

Удивительная результативность и удачное возвращение в РПЛ

Нынешний сезон складывается для «Уфы» крайне непросто. Команда сражается за выживание в РПЛ и вдобавок испытывает серьёзные финансовые проблемы. Единственное светлое пятно для башкортостанских болельщиков — игра Гамида Агаларова. 21-летний нападающий молодёжной сборной России стал настоящим открытием Премьер-лиги.

В матче восьмого тура национального первенства с «Химками» форвард не только оформил дубль и помог своему коллективу одержать важную победу, но и с восемью голами вырвался на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира.

Уроженец Дагестана забивает практически в каждой игре. В чемпионате ему не удалось поразить лишь ворота ЦСКА и «Локомотива». Если брать в расчёт международный уровень, то у спортсмена в активе 11 мячей в десяти встречах, поскольку ещё три раза он отличился в составе молодёжной сборной в рамках отборочного этапа чемпионата Европы-2023. А его результативная серия во всех соревнованиях уже достигла семи противостояний.

При этом взлёт Агаларова можно назвать большой неожиданностью. До нынешнего розыгрыша он успел провести в РПЛ 17 матчей, но не отличился в них ни разу и даже не ассистировал партнёрам. Впервые Гамид получил возможность заявить о себе в элите несколько лет назад в совсем юном возрасте. Тогда он провёл семь игр в составе родного «Анжи», который в итоге вылетел в ФНЛ.

В начале 2020-го он перешёл в «Уфу», но также не убедил, не набрав в десяти встречах ни одного балла за результативность. Спустя год последовала аренда в «Волгарь». Казалось бы, вернуться обратно в Премьер-лигу будет крайне сложно. Однако в ФНЛ он наконец проявил себя — забил пять раз в 14 матчах и заслужил новый шанс.

Парадоксально, но заиграть в элите форварду во многом помогли сложности башкортостанцев с деньгами. Летом клуб остался без словенского страйкера Комнена Андрича и не смог найти ему достойную замену. Причём в первых турах Алексей Стукалов делал ставку на Вячеслава Кротова, а молодого нападающего оставлял в запасе.

Но Агаларов прекрасно воспользовался первой же представившейся возможностью. Выйдя на замену на 71-й минуте матча с «Динамо», он умудрился оформить дубль и едва не спас «Уфу» от поражения (2:3). После этого спортсмен уже не терял места в основе, а главное — продолжал регулярно пополнять свой «лицевой счёт».

Причём он поражал ворота не только аутсайдеров и середняков, но и грандов. Помимо бело-голубых, бомбардир огорчил «Зенит» и не позволил действующему чемпиону увезти из Башкортостана три очка. Наконец, в составе молодёжки он открыл счёт в противостоянии со сборной Испании, воспользовавшись грубой помаркой вратаря.

Невероятное везение и уникальное чувство гола

Охарактеризовать Агаларова, скорее всего, можно было бы как форварда без выдающихся качеств. Гамид относительно невысок для страйкера (180 см) и в текущем сезоне РПЛ выигрывает в среднем лишь 1,4 верховых единоборства за игру.

Он не обладает сумасшедшим ударом и по количеству выстрелов не входит даже в топ-15 лиги. Наконец, не может похвастаться и фантастическим дриблингом, совершая всего 0,4 удачных обводки за встречу. Для сравнения: у лучшего в данном компоненте Чидеры Эджуке из ЦСКА — 2,7.

Однако у бомбардира имеется другой, куда более важный для нападающего, талант — потрясающее чувство гола. Среди его мячей сложно найти по-настоящему красивые. Как правило, все они забиты в касание с близкого расстояния.

Зачастую ему и откровенно везёт. Например, «Динамо» он огорчил, добив снаряд в сетку после попадания партнёра в штангу, «Нижний Новгород» — благодаря грубой ошибке потерявшего равновесие защитника. Показательным получился и первый гол в матче с «Химками», когда Агаларов грамотно укрыл снаряд корпусом и с помощью рикошета от ноги оппонента поразил дальний угол.

Большая же часть голов похожи один на другой. Агаларов идеально открывается в чужой штрафной и первым ударом отправляет мяч в сетку. Показательно, что в чемпионате страны он лишь один раз отличился, совершив перед этим больше одного касания, — как раз в противостоянии с подмосковным коллективом.

При этом Гамид отлично чувствует, когда нужно отклеиться от защитников, сделав шаг назад. Заодно форвард избегает попадания в положение вне игры. Например, так он огорчил «Зенит»: одно удачное движение, и футболист оказывается в идеальной позиции на достаточном для завершения расстоянии от соперников.

Есть у него и скорость, чтобы, открывшись на линии офсайда, убежать от соперника. В частности, так он поразил ворота Мальты после идеальной разрезающей передачи Эдгара Севикяна.

Также нападающий несмотря на невысокий рост, хорошо ведёт борьбу на втором этаже. Если брать в расчёт матчи за сборную, он трижды забил головой: «Химкам», «Сочи» и Мальте. И в данных ситуациях он тоже грамотно выбирал позицию в чужой штрафной, своевременно уходя от опеки.

Важно и то, что Агаларова нельзя назвать полностью «одноногим». Хотя большую часть мячей он отправил в сетку рабочей левой, дважды отличился и правой, в том числе в противостоянии с Мальтой, когда красиво перебросил выскочившего на перехват вратаря.

Впрочем, поддерживать результативность на нынешнем уровне форварду будет очень непросто. Можно сказать, на старте сезона ему сильно везёт и он реализует даже не самые очевидные моменты. Показатель ожидаемых голов бомбардира составляет 3,02, то есть, он забил почти на пять больше, чем должен был. Как правило, по ходу сезона эти данные выравниваются. Другой важный момент — футболист «Уфы» умудрился отличиться восемь раз при всего 19 ударах по воротам, продемонстрировав удивительную реализацию (больше 40%).

Наставление отца и похвала первого тренера

Однако сейчас важно, чтобы талантливый форвард не поймал звёздную болезнь и не повторил судьбу Фёдора Чалова, который всего пару лет назад становился лучшим бомбардиром РПЛ, а теперь не всегда попадает в стартовый состав ЦСКА, или Ивана Игнатьева.

Сохранить хладнокровие и правильное отношение к делу молодому спортсмену помогает отец — Руслан Агаларов, тоже бывший футболист, который в 1990-х и 2000-х немало поиграл за «Анжи». Он внимательно следит за развитием карьеры сына и, например, запрещает ему давать интервью. Исключения — обязательные пресс-подходы после матчей.

«Мы беседуем по тем или иным моментам. У нас больше диалог, мне интересно выслушать его мнение по той или иной ситуации. Я бы хотел, чтобы его поменьше мучила пресса, чтобы Гамид сконцентрировался на тренировках и играх. Мы понимаем, что сейчас большое внимание, но нужно больше думать о футболе», — цитирует Агаларова Sport24.

По словам молодого нападающего, отец ни на секунду не позволяет ему размышлять о посторонних вещах и ежедневно напоминает, что необходимо продолжать работать. Судя по всему, спортсмен прислушивается к мнению родителя. Например, первый тренер форварда Ренат Избулатов связал результативность бывшего подопечного с великолепной формой, набранной на сборах.

«Почти четыре килограмма скинул. Стал поджарый, превратился в мужика. И начал прогрессировать. Как я и говорил, это один из лучших нападающих 2000 года рождения. В России сейчас нет таких хороших бомбардиров, которые имеют лидерские качества. Вот Чалов блеснул в один год, дальше — нет. Если на протяжении двух-трёх сезонов Гамид будет в списке лучших, думаю, приглашение в первую сборную не заставит себя ждать», — предположил специалист.

Неудивительно, что болельщики после такого удачного начала сезона уже отправляют форварда в ведущие команды лиги. Если он не сбавит требований к себе, то в ближайшее время «Уфа» может совершить ещё один удачный трансфер в российский топ-клуб. В настоящий момент стоимость Гамида, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн и в ближайшем будущем должна вырасти. Но торопиться с продажей лидера в Башкортостане не собираются.

«Агаларов показывает игру современного нападающего. Все его действия очень агрессивные и рабочие. «Уфа» всегда славилась количеством талантливых ребят в команде. У него действует контракт до 2024 года, смысла рассуждать пока что нет. Впереди ещё много игр, Гамид — молодой футболист, и ему нужно прибавлять», — цитирует «РБ-Спорт» гендиректора клуба Шамиля Газизова.