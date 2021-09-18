Агаларов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ

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Нападающий футбольного клуба «Уфа» Гамид Агаларов в матче с «Химками» забил седьмой и восьмой голы в восьми турах Российской премьер-лиги (РПЛ) и вышел на первое место в рейтинге бомбардиров турнира, обогнав нападающего московского «Локомотива» Фёдора Смолова (шесть голов).
Агаларов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ
  • © fcufa.pro

Матч с подмосковной командой стал для 21-летнего футболиста седьмым подряд с учётом игр национальных сборных, в котором форвард отметился хотя бы одним голом. В сентябре выступающий за молодёжную сборную России игрок забил один гол сборной Испании (1:4) и два мяча сборной Мальты (6:0) в рамках отборочного турнира к молодёжному чемпионату мира — 2021.

Благодаря забитому Агаларовым на 52-й минуте встречи мячу «Уфа» сумела сравнять счёт. На 82-й минуте Агаларов забил снова, сделав дубль.

Ранее в четвёртом матче подряд гол забил полузащитник «Химок» Денис Глушаков.

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