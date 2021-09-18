Агаларов возглавил бомбардирскую гонку РПЛ
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Матч с подмосковной командой стал для 21-летнего футболиста седьмым подряд с учётом игр национальных сборных, в котором форвард отметился хотя бы одним голом. В сентябре выступающий за молодёжную сборную России игрок забил один гол сборной Испании (1:4) и два мяча сборной Мальты (6:0) в рамках отборочного турнира к молодёжному чемпионату мира — 2021.
Благодаря забитому Агаларовым на 52-й минуте встречи мячу «Уфа» сумела сравнять счёт. На 82-й минуте Агаларов забил снова, сделав дубль.
Ранее в четвёртом матче подряд гол забил полузащитник «Химок» Денис Глушаков.