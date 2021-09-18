Канчельскис сравнил Агаларова с футболистом «Лестера» Варди

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

«Вся команда играет на него, у Гамида всё получается. Сейчас к нему будет повышенное внимание. Самое главное — продолжать в том же духе, не сбавлять темп. Агаларов напоминает мне Джейми Варди из «Лестера». Он такой же юркий, быстрый, умеет грамотно поставить корпус. Варди выстрелил в какой-то момент и уже какой сезон много забивает», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, стабильность является признаком мастерства, и если нападающий продолжит забивать, то его точно заметит главный тренер сборной Валерий Карпин.

«Пока рановато говорить, нужен стабильный результат от него. Про Чалова тоже много говорили, когда он много забивал», — добавил эксперт.

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Химками» 21-летний Агаларов стал автором двух забитых мячей и помог «Уфе» победить со счётом 3:2.

Агаларов на данный возглавляет рейтинг бомбардиров РПЛ. Он забил восемь мячей в восьми матчах чемпионата в этом сезоне. При этом форвард уфимцев отличается в седьмом матче подряд с учётом матчей национальных сборных. Помимо игр за клуб, игрок забил три мяча в двух матчах за молодёжную сборную России в сентябре.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о шансах Агаларова на вызов в сборную России.