Газизов высказался о шансах футболиста «Уфы» Агаларова на вызов в сборную России

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» прокомментировал шансы нападающего команды Гамида Агаларова попасть в сборную России.

«Агаларов — молодой парень. Ещё много над чем нужно работать. Он очень старается, но сейчас хотелось бы меньше говорить о нём. Впереди ещё много матчей. Не хотелось бы говорить громких слов», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Химками» 21-летний нападающий стал автором двух забитых мячей и помог «Уфе» победить со счётом 3:2.

Агаларов на данный возглавляет рейтинг бомбардиров РПЛ. Он забил восемь мячей в восьми матчах чемпионата в этом сезоне. При этом форвард уфимцев отличается в седьмом матче подряд с учётом матчей национальных сборных. Помимо игр за клуб, игрок забил три мяча в двух матчах за молодёжную сборную России в сентябре.

Ранее футболист Агаларов прокомментировал своё выступление в матче с «Химками».