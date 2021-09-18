Газизов высказался о шансах футболиста «Уфы» Агаларова на вызов в сборную России

Короткая ссылка
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» прокомментировал шансы нападающего команды Гамида Агаларова попасть в сборную России.
Газизов высказался о шансах футболиста «Уфы» Агаларова на вызов в сборную России
  • © fcufa.pro

«Агаларов — молодой парень. Ещё много над чем нужно работать. Он очень старается, но сейчас хотелось бы меньше говорить о нём. Впереди ещё много матчей. Не хотелось бы говорить громких слов», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

В матче восьмого тура Российской премьер-лиги с «Химками» 21-летний нападающий стал автором двух забитых мячей и помог «Уфе» победить со счётом 3:2.

Агаларов на данный возглавляет рейтинг бомбардиров РПЛ. Он забил восемь мячей в восьми матчах чемпионата в этом сезоне. При этом форвард уфимцев отличается в седьмом матче подряд с учётом матчей национальных сборных. Помимо игр за клуб, игрок забил три мяча в двух матчах за молодёжную сборную России в сентябре.

Ранее футболист Агаларов прокомментировал своё выступление в матче с «Химками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить