Газизов высказался об игре форварда «Уфы» Агаларова

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал игру нападающего команды Гамида Агаларова и возможный интерес к игроку со стороны других клубов.

«Агаларов — это один из самых ценных активов «Уфы». Гамид показывает игру современного форварда. Все его действия очень агрессивные и рабочие. «Уфа» всегда славилась количеством талантливых футболистов в команде», — цитирует Газизова портал «Рейтинг Букмекеров».

На вопрос, намерен ли клуб продлить контракт с футболистом, гендиректор уфимцев ответил, что не видит в этом необходимости, так как действующий договор 21-летнего россиянина рассчитан до 2024 года.

На счету Агаларова восемь голов в восьми матчах чемпионата России в этом сезоне, нападающий возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Также в сентябре форвард трижды отличился в двух матчах за молодёжную сборную России.

Ранее Агаларов поделился ощущениями после победы своей команды в матче с «Химками» (3:2), в котором забил два мяча.