Колосков считает, что Агаларов заслужил внимание тренерского штаба сборной России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал результативную игру форварда «Уфы» Гамида Агаларова на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Своей игрой и результативностью Агаларов заслужил внимание Валерия Карпина. Того, что он сделал на данный момент, уже достаточно, чтобы к нему присмотреться, — наверняка Карпин это сделал. Разумеется, главный тренер и его помощники сами решают, заслуживает он вызова в сборную страны или нет. Но все основания, чтобы внимательно рассмотреть данную кандидатуру, есть. Просто так столько мячей в нашем футболе не забивают: многие команды играют от обороны. Так что нужно обладать особым мастерством, чтобы столько забить. Потому я с огромным оптимизмом отношусь к появлению этой талантливой фигуры в нашем футболе. Безусловно, в его успехе есть заслуга главного тренера «Уфы»: Стукалов поставил его на нужную позицию, нашёл правильный подход и соответствующие упражнения для развития необходимых навыков. Будем надеяться, что Гамид продолжит развитие и не будет останавливаться на достигнутом», — сказал Колосков Sport24.

В стартовых восьми матчах сезона Агаларов забил восемь мячей. 21-летний нападающий «Уфы» возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

Ранее Канчельскис сравнил Агаларова с футболистом «Лестера» Варди.