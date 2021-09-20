Карпин рассказал, сколько игроков попадёт в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, какое количество игроков попадёт в окончательный список на отборочные матчи к чемпионату мира-2022, которые пройдут в октябре.
Карпин рассказал, сколько игроков попадёт в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи
  • РИА Новости

«Этот список расширенный. Посмотрим на опыте сентябрьских матчей, сколько человек приедут в сборную и в каком они состоянии. Предварительно о полевых — 22—24 максимум плюс четверо-пятеро вратарей. Кафанов решит, может, возьмут пять. Планы? 2—3 октября заезжаем на базу в Новогорске. Там начинаем подготовку до 7-го числа и вылетаем в Казань. 8 октября там играем», — сказал Карпин на пресс-конференции.

В октябре сборная России проведёт два матча: 8 октября против Словакии в Казани и 11 октября против Словении в Мариборе.

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи.

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