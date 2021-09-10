«Показали характер и зубы»: Ашапатов о выступлении россиян на Паралимпиаде и своём спортзале для людей с инвалидностью

Российские паралимпийцы находились под давлением из-за неопределённости по поводу допуска на соревнования, но это не помешало им успешно выступить на Играх в Токио. Об этом RT заявил четырёхкратный паралимпийский чемпион по лёгкой атлетике Алексей Ашапатов. Он также рассказал, почему сам пропустил турнир, как открыл в Сургуте спортивный зал для людей с инвалидностью и чем его привлекла жизнь в северном регионе.

— Недавно в Токио завершились Паралимпийские игры. Как вы оцениваете выступление сборной России?

— Паралимпийские игры удались, несмотря на сложности, которые были перед ними. Была очень большая пауза из-за того, что спортсменов не пускали в Рио-де-Жанейро в 2016-м. Эта постоянная жизнь в незнании, в непонимании ситуации давила на ребят. Но они молодцы: все собрались, показали очень хорошие результаты, местами выдающиеся. То давление, которое шло со стороны, сумели преодолеть и показали, что русские спортсмены даже в тяжёлых ситуациях могут показать максимум, на который способны.

— Вы четырёхкратный чемпион в толкании ядра и метании диска, но сейчас не участвовали в Играх. Почему?

— Я уже достаточно возрастной спортсмен, 47 лет. Пытался отобраться, но не получилось. Надежды не оставляю, через три года Париж. Надеюсь подготовиться и выступить. Заканчивать карьеру, когда в Рио не пустили, а в Токио не отобрался, не хочется. Это нужно делать на Паралимпийских играх.

Также по теме «Абсолютное неуважение»: что говорили после отказа украинского спринтера фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде Церемония награждения после стометрового забега на Паралимпийских играх в Токио обернулась скандалом. Украинский легкоатлет Игорь...

— В вашей категории не было метания диска, с этим также был связан пропуск?

— Метание диска — это мой основной вид, в нём у меня достаточно высокие результаты. Есть в паралимпийском спорте практика добавлять и убирать какие-то дисциплины. Надеюсь, что международная федерация ещё вернёт метание диска. Вид интересный, а толкание ядра и метание копья уже достаточно давно в программе.

— Вы поддерживали связь с командой в Токио? За чьими выступлениями следили особенно?

— Следил за всеми, всё-таки я капитан команды, мне были интересны все результаты. Повторюсь: многие выступили очень достойно, все показали характер и зубы. Это дорогого стоит.

— Отсутствие флага и гимна волновало спортсменов?

— Эта история тянется уже очень давно. Конечно, почётно, когда стоишь на пьедестале и играет гимн твоей страны, всегда берёт гордость. К слову, мне было тоже тяжело в связи с этой ситуацией, так как в 2008 и 2012 годах я был знаменосцем сборной, а теперь команда осталась без него. Но ничего, после столь длительного отсутствия на международной арене ребята должны проявить себя в любом случае. В головах присутствовала мысль, что без флага и гимна тяжело, но показать результат важнее. Все думали о воплощении своих трудов, которыми занимались девять лет.

— Вы ведь не только спортсмен — у вас есть свой фонд поддержки паралимпийцев и тренажёрный зал в Сургуте. Расскажите о них подробнее.

— Мы с тренером открыли на базе Центра подготовки и спортивной реабилитации фонд моего имени, сделали спортивный зал, полностью адаптированный для людей с инвалидностью. Там занимаются больше 100 человек абсолютно бесплатно. Мы развиваем инклюзивность, чтобы и здоровые там тренировались, видели трудолюбие и упорство людей с инвалидностью, и наоборот. Эта практика уже работает.

— Есть ли какие-то успехи у вашего фонда?

— Главное, что у нас тренируется много людей. Постоянно слышу слова благодарности от них, потому что мы делаем хорошее дело. Не в каждом регионе созданы такие условия, не везде человек может прийти и бесплатно позаниматься. Зал расположен удобно, имеет адаптированную среду для занятий. Это дело работает и живёт.

— Не хотите как-то расширяться?

— У нас в Сургуте уже есть замечательный Центр адаптивного спорта с большой территорией, залами и манежем. Людям с инвалидностью есть куда пойти. Развивать можно разве что новые виды спорта для занятий.

— А какая у вас цель в этом направлении? Может быть, воспитать своего паралимпийского чемпиона?

— Я пока ещё сам не закончил карьеру, но да, есть желание кому-то передать свой опыт. Я уже много лет в спорте, многому могу научить. Не исключаю, что буду тренером.

Также по теме Два рекорда Гнездилова и четвёртая медаль Жданова: как россияне выступают на Паралимпиаде в Токио По итогам шести дней летних Паралимпийских игр в Токио российские спортсмены завоевали 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую медаль...

— Вы ведь родились в Саратове, а затем уже переехали на север и обосновались там. Чем он вас подкупил?

— Я начинал спортивную карьеру в волейболе, играл в Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске. Потом оброс здесь корнями. В Сургуте очень хорошее отношение к спорту, как и вообще в Хантах. Его поддерживают, любят. Я даже не думал о том, чтобы перебраться куда-то, меня всё устраивает. Отношение к спорту в округе способствует тому, что с каждым годом всё больше людей появляются в разных сборных. Прекрасный регион, я остался потому, что здесь тёплое, дружеское отношение к спорту.

— Следите ли вы за обычной лёгкой атлетикой в России?

— Конечно, всё-таки у нас те же базы, тренируемся в одних и тех же регионах, видимся всегда. Обязательно слежу за результатами и поддерживаю ребят. Хотелось бы, чтобы нынешнее состояние лёгкой атлетики поменялось. По крайней мере, те десять спортсменов, которые попали на Олимпийские игры, в будущем расширили бы свой состав, а лучше, чтобы вообще уже сняли все ограничения.

— Есть ли у вас объяснение такой ситуации: в паралимпийском спорте россияне тоже долгое время находились под санкциями, но в Токио смогли побить национальный рекорд по количеству медалей, а в лёгкой атлетике общий уровень вида спорта только падает?

— В лёгкой атлетике действительно сложилась напряжённая ситуация, но уже идёт сдвиг в лучшую сторону. Может быть, виновато предвзятое отношение к ребятам, они все находятся под огромным давлением. Не знаю, почему это произошло именно с легкоатлетами. Хочется просто пожелать, чтобы быстрее всё закончилось и этот вид спорта возродился, чтобы «королева спорта», как называют лёгкую атлетику, в России всё-таки снова ею стала. Жду, когда легкоатлеты докажут всему миру, что все эти отстранения были бессмысленными.