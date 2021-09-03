Россияне обновили рекорд по числу медалей в истории летних Паралимпиад

Российские спортсмены обновили рекорд по числу медалей на летних Паралимпийских играх.

На Паралимпийских играх в Токио российский пловец Роман Жданов одержал победу на дистанции 50 м на спине в классе S4 и принёс сборной России 103-ю медаль.

Таким образом, у России на данный момент 33 золотые медали, 28 серебряных и 42 бронзовые.

Напомним, что лучшим результатом россиян на летних Паралимпиадах были Игры в Лондоне, где отечественная сборная выиграла 102 медали: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпиаде в Токио.