Россияне обновили рекорд по числу медалей в истории летних Паралимпиад

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Российские спортсмены обновили рекорд по числу медалей на летних Паралимпийских играх.
Россияне обновили рекорд по числу медалей в истории летних Паралимпиад
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

На Паралимпийских играх в Токио российский пловец Роман Жданов одержал победу на дистанции 50 м на спине в классе S4 и принёс сборной России 103-ю медаль.

Таким образом, у России на данный момент 33 золотые медали, 28 серебряных и 42 бронзовые.

Напомним, что лучшим результатом россиян на летних Паралимпиадах были Игры в Лондоне, где отечественная сборная выиграла 102 медали: 36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпиаде в Токио.

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