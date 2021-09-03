Российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпиаде в Токио

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Российские спортсмены завоевали четыре медали в утренней программе десятого соревновательного дня летних Паралимпийских игр в Токио.
Российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпиаде в Токио
  • © REUTERS/Marko Djurica

Александр Работницкий завоевал серебряную медаль в беге на 1500 м в классе Т20, показав результат 3 минуты 55,78 секунды.

Александра Могучая выиграла серебро в прыжках в длину в классе Т46/Т47 с результатом 5,67 м.

Алексей Кузнецов с результатом 31,19 м стал бронзовым призёром в метании копья в классе F54.

Леонид Крылов завоевал серебро в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 м в классе KL3 с результатом 40,464 секунды.

Таким образом, российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпийских играх в Токио.

Всего у сборной России на данный момент 101 медаль: 32 золотые, 27 серебряных, 42 бронзовые.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио.

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