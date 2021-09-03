Российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпиаде в Токио
- © REUTERS/Marko Djurica
Александр Работницкий завоевал серебряную медаль в беге на 1500 м в классе Т20, показав результат 3 минуты 55,78 секунды.
Александра Могучая выиграла серебро в прыжках в длину в классе Т46/Т47 с результатом 5,67 м.
Алексей Кузнецов с результатом 31,19 м стал бронзовым призёром в метании копья в классе F54.
Леонид Крылов завоевал серебро в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 200 м в классе KL3 с результатом 40,464 секунды.
Таким образом, российские спортсмены завоевали более 100 медалей на Паралимпийских играх в Токио.
Всего у сборной России на данный момент 101 медаль: 32 золотые, 27 серебряных, 42 бронзовые.
Ранее сообщалось, что Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио.