Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио

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Сборная России опустилась со второго на третье место в медальном зачёте летних Паралимпийских игр в Токио.
Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио
  • Reuters

2 сентября российские спортсмены завоевали три серебряные и пять бронзовых медалей.

Всего на счету россиян 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали.

Вторую позицию в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио занимает команда Великобритании (33, 27, 35).

На первой строчке — Китай (77, 46, 44).

3 сентября на Паралимпиаде в Токио будет разыграно 55 комплектов медалей.

Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября.

Ранее стали известны даты встреч Путина с олимпийцами и паралимпийцами.

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