Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио
- Reuters
2 сентября российские спортсмены завоевали три серебряные и пять бронзовых медалей.
Всего на счету россиян 32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые медали.
Вторую позицию в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио занимает команда Великобритании (33, 27, 35).
На первой строчке — Китай (77, 46, 44).
3 сентября на Паралимпиаде в Токио будет разыграно 55 комплектов медалей.
Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября.
Ранее стали известны даты встреч Путина с олимпийцами и паралимпийцами.