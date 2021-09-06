Министр спорта оценил выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российские паралимпийцы превосходно выступили на Играх в Токио.
Министр спорта оценил выступление российских паралимпийцев на Играх в Токио
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Выступление на Паралимпиаде признано успешным. Вся сборная выступала после перерыва с 2012 года. Однозначно успешное выступление», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По итогам Паралимпийских игр Россия заняла четвёртое место в медальном зачёте. На её счету 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что делегация Паралимпийского комитета России приняла участие в церемонии закрытия Паралимпиады в Токио.

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