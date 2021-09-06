Чемпион Паралимпиады в Токио Асташов рассказал о планах на Игры в Париже
- Reuters
«Пока не определился, что дальше будет — триатлон или всё-таки велоспорт, будем дальше пробовать. Мне дороги обе золотые медали из Токио — с шоссе и трека», — цитирует спортсмена РИА Новости.
По признанию Асташова, он намерен принять участие в Паралимпиаде в Париже в 2024 году.
32-летний уроженец Бурятии завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на 16 км, а также выиграл индивидуальную гонку преследования на 3000 м в соревнованиях на велотреке.
Ранее Асташов рассказал, что полтора года работал курьером не ради поездки на Игры в Токио.