Чемпион Паралимпиады в Токио Асташов рассказал о планах на Игры в Париже

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Двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Михаил Асташов рассказал, что планирует принять участие в Играх 2024 года в Париже.
Чемпион Паралимпиады в Токио Асташов рассказал о планах на Игры в Париже
  • Reuters

«Пока не определился, что дальше будет — триатлон или всё-таки велоспорт, будем дальше пробовать. Мне дороги обе золотые медали из Токио — с шоссе и трека», — цитирует спортсмена РИА Новости.

По признанию Асташова, он намерен принять участие в Паралимпиаде в Париже в 2024 году.

32-летний уроженец Бурятии завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на 16 км, а также выиграл индивидуальную гонку преследования на 3000 м в соревнованиях на велотреке.

Ранее Асташов рассказал, что полтора года работал курьером не ради поездки на Игры в Токио.

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