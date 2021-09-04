Асташов заявил, что не работал курьером ради поездки на Паралимпиаду
- Reuters
«Историю раскрутили журналисты, причём без моего ведома, об этой истории меня даже не спросили, не взяли интервью», — цитирует Асташова ТАСС.
Он пояснил, что не зарабатывал деньги на поездку на Паралимпиаду. Асташов подчеркнул, что невозможно купить билет на Игры, его можно только заработать упорным трудом и хорошими спортивными результатами.
32-летний уроженец Бурятии завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на 16 км, а также выиграл индивидуальную гонку преследования на 3 тыс. м в соревнованиях на велотреке.
СМИ ранее сообщали, что Асташов устроился на работу в доставку еды, чтобы найти средства для поездки на Паралимпийские игры.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что Асташов устроился работать в службу доставки еды.