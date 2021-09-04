Асташов заявил, что не работал курьером ради поездки на Паралимпиаду

Короткая ссылка
Двукратный чемпион Паралимпиады по велогонкам Михаил Асташов рассказал, что полтора года работал курьером не ради поездки на Игры в Токио.
Асташов заявил, что не работал курьером ради поездки на Паралимпиаду
  • Reuters

«Историю раскрутили журналисты, причём без моего ведома, об этой истории меня даже не спросили, не взяли интервью», — цитирует Асташова ТАСС.

Он пояснил, что не зарабатывал деньги на поездку на Паралимпиаду. Асташов подчеркнул, что невозможно купить билет на Игры, его можно только заработать упорным трудом и хорошими спортивными результатами.

32-летний уроженец Бурятии завоевал золото в шоссейной гонке с раздельным стартом на 16 км, а также выиграл индивидуальную гонку преследования на 3 тыс. м в соревнованиях на велотреке.

СМИ ранее сообщали, что Асташов устроился на работу в доставку еды, чтобы найти средства для поездки на Паралимпийские игры.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что Асташов устроился работать в службу доставки еды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить