Президент Союза ММА России прокомментировал итоги Паралимпиады в Токио

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал выступление сборной России на летней Паралимпиаде в Токио.

«В первую очередь хочу поздравить паралимпийскую сборную России с отличным выступлением на завершившемся спортивном празднике. Вы прошли много испытаний на пути к своей мечте, чтобы представлять страну на Паралимпийских летних играх в Токио. Продемонстрировали своё спортивное мастерство и настоящий бойцовский характер, завоевав медали в честной и конкурентной борьбе», — цитирует Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.

Он выразил уверенность, что российских паралимпийцев ждут новые рубежи и ответственные старты, на которых благодаря работоспособности и силе духа они смогут показать самые высокие результаты.

Российская команда на Паралимпийских играх заняла четвёртое место в медальном зачёте. Всего россияне завоевали 118 наград, установив национальный рекорд на Паралимпиадах. Российская команда превзошла достижение, установленное на Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне (102 медали).

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российские паралимпийцы превосходно выступили на Играх в Токио.