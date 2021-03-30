ПКР утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимну России на Паралимпийских играх

Временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что на заседании исполкома организации был утверждён фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром в качестве замены гимну России на Паралимпийских играх.

«Сегодня членами исполкома была утверждена музыкальная композиция, которая станет альтернативой государственному гимну для российских спортсменов на летних и зимних Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. В ближайшее время мы направим данную музыкальную композицию на согласование в Международный паралимпийский комитет», — цитирует ТАСС Рожкова.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под своим национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Также в их честь не может звучать государственный гимн.

Ранее тренер Тамара Москвина поделилась эмоциями от награждения фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова под музыку Чайковского.