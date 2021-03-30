ПКР утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимну России на Паралимпийских играх

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Временно исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что на заседании исполкома организации был утверждён фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром в качестве замены гимну России на Паралимпийских играх.
ПКР утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимну России на Паралимпийских играх
  • РИА Новости

«Сегодня членами исполкома была утверждена музыкальная композиция, которая станет альтернативой государственному гимну для российских спортсменов на летних и зимних Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира. В ближайшее время мы направим данную музыкальную композицию на согласование в Международный паралимпийский комитет», — цитирует ТАСС Рожкова.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под своим национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Также в их честь не может звучать государственный гимн.

Ранее тренер Тамара Москвина поделилась эмоциями от награждения фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова под музыку Чайковского.

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