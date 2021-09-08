Матыцин поблагодарил Японию за проведение Олимпиады и Паралимпиады

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил правительство Японии за проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
Матыцин поблагодарил Японию за проведение Олимпиады и Паралимпиады
  • © AP

«Спорт должен быть платформой, где утверждены общечеловеческие ценности. Период пандемии ещё раз показал, что только вместе мы можем преодолеть все сложности. Ярким примером тому явилось проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Хочу поблагодарить правительство Японии за праздник, который состоялся в это сложное время», — заявил Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.

Министр отметил, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио подарили надежду на то, что жизнь продолжается.

«Мы и дальше будем вместе развивать спортивное движение», — сказал он.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее Путин оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить