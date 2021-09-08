Матыцин поблагодарил Японию за проведение Олимпиады и Паралимпиады
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«Спорт должен быть платформой, где утверждены общечеловеческие ценности. Период пандемии ещё раз показал, что только вместе мы можем преодолеть все сложности. Ярким примером тому явилось проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио. Хочу поблагодарить правительство Японии за праздник, который состоялся в это сложное время», — заявил Матыцин на форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.
Министр отметил, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио подарили надежду на то, что жизнь продолжается.
«Мы и дальше будем вместе развивать спортивное движение», — сказал он.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.
На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.
Ранее Путин оценил выступления российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде.