За поэтапные изменения: почему большинство клубов РПЛ не поддержали отмену лимита на легионеров

Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили против отмены лимита на легионеров. По информации СМИ, инициативу поддержали лишь четыре команды — «Рубин», «Сочи», «Динамо» и «Краснодар», в то время как остальные высказалась за смягчение ограничений и переход к формату «10 + 15». Сообщается, что в «Спартаке» предложили ввести определённые критерии для иностранных футболистов, а в «Зените» — возможность выкупать квоты для зарубежных игроков у тех коллективов, которым они не нужны.

Накануне состоялось совещание клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждались возможные реформы в отечественном чемпионате. Наравне с изменением формата проведения турнира, предложенным нидерландской исследовательско-консалтинговой компанией Hypercube, обсуждался вопрос возможной отмены лимита на легионеров. В итоге абсолютное большинство коллективов по тем или иным причинам не поддержали полный отказ от искусственных ограничений.

Примечательно, что ещё до начала собрания свою позицию по данному вопросу официально озвучил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Функционер заявил, что выступает за отмену лимита на легионеров и создание здоровой конкуренции внутри чемпионата страны. Однако на мнение представителей клубов это не оказало серьёзного влияния. По информации СМИ, лишь четыре команды поддержали данную инициативу, в то время как большинство высказались за проведение менее кардинальных преобразований.

Насколько известно, на совещании рассматривались три возможных варианта реформы лимита. Помимо его полной отмены, на обсуждение были вынесены ещё два формата: «7 + 4» (на поле могут находиться семь иностранцев, ограничения по их количеству в заявке отсутствует) и «10 + 15» (в команде может быть не более десяти спортсменов из-за рубежа, но все они могут играть). По сведениям «РБ Спорт», большинство представителей лиги остановились именно на последнем из них. Судя по всему, среди них оказался и московский «Спартак».

«В клубе выступают за смягчение лимита. Так, в «Спартаке» не против формата «10 + 15». Но при этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определённые критерии для легионеров. Если игрок не будет им соответствовать, клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных игроков. Если позже легионер вырос и стал соответствовать критериям, деньги клубу возвращаются», — цитирует «Чемпионат» свой источник в красно-белом клубе.

Фактически данный формат лимита является более смягчённой версией нынешнего — «8 + 17». Согласному нему в заявке клуба могут находиться до восьми футболистов из-за рубежа, в то время как остальные 17 должны иметь российский паспорт. При этом все они могут одновременно находиться на поле, вследствие чего гарантированное место в составе получают лишь трое отечественных игроков. При новой системе их число сократится до одного.

Стоит отметить, что подобный вариант ограничения ранее уже рассматривался РПЛ. В 2015 году на общем собрании клубов было решено разрешить командам иметь в заявке до десяти зарубежных игроков, причём все могут одновременно находиться на поле в матчах чемпионата России. Однако впоследствии свою критическую позицию по данному вопросу озвучил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, по мнению которого данные преобразования могли негативно сказаться на выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Одним из первоочередных шагов сейчас должно стать немедленное решение исполкома Российского футбольного союза об ужесточении лимита на легионеров — «6 + 5». Это надо делать немедленно. Иначе будет уже поздно. Общим приоритетом в работе РФС, Министерства спорта, руководства российских клубов, общей целью в предстоящие годы сейчас должен стать интерес национальной сборной страны по футболу… Игра сборной России по футболу в последнее время не только безобразная, но и беспросветная. И беспросветная уже не с точки зрения выхода из группы на чемпионат Европы 2016 года. А с точки зрения того, какую сборную страны мы будем иметь к домашнему чемпионату мира в 2018 году», — заявлял Миллер.

На сторону председателя правления «Газпрома» встал на тот момент действующий президент РФС Виталий Мутко, а в РПЛ ввели лимит «6 + 5» — шесть иностранцев на поле при отсутствии ограничений на их число в заявке.

Что касается нынешней ситуации, то сторонников отмены лимита оказалось неожиданно мало. В общем счёте данную идею поддержали всего четыре клуба. Если верить СМИ, то в их число вошли «Рубин», «Сочи», «Динамо» и «Краснодар». И в этом контексте особенно стоит обратить внимание на казанцев. По сведениям журналиста Сергея Егорова, их отношение к ограничению во многом обусловлено недавней ситуацией с трансфером Дениса Макарова. Полузащитник провёл впечатляющий сезон под руководством Леонида Слуцкого и был одним из ключевых исполнителей коллектива, но решил покинуть его после того, как получил щедрое контрактное предложение от бело-голубых.

Наверняка многие ожидали, что к их числу присоединится и «Зенит», однако тот ограничился выдвижением крайне любопытной идеи. Действующий чемпион страны, по данным СМИ, выступил с инициативой разрешить одним командам выкупать у других места для легионеров.

«Что касается лимита на легионеров, есть разные точки зрения. Но мы только второй год играем с нынешним лимитом. Давайте доиграем сезон, давайте посмотрим по итогам сезона, проанализируем, сколько иностранцев на поле выходили, сколько нам нужно. Может, нам и не нужно больше иностранцев? А то там сейчас Александр Иванович Медведев из «Зенита» предлагает — давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны. Ну давайте завтра места покупать, ещё что-то покупать! Но это же всё неправильно», — рассказал РИА Новости президент «Урала» Григорий Иванов.

Подобную информацию подтвердил и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Он не стал называть клуб, инициировавший обсуждение данного вопроса, но заявил, что ему данное начинание пришлось по душе.

«Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера? Да, я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении. Может, даже не тариф. Например, не меняется число легионеров, остаётся восемь, но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту. Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

При этом функционер признался, что хоть в целом и разделяет идею отмены ограничения на число иностранных футболистов в заявке, но не считает, что подобные изменения стоит проводить прямо сейчас. По словам Газизова, лимит стоит оставить в нынешнем виде на несколько сезонов и посмотреть, «работает он или нет». Судя по всему, такого же мнения придерживаются в «Ростове» и «Урале», которые также выступили за сохранение нынешней версии.

В целом несложно понять клубы, не поддержавшие отмену ограничений. Если оставить в стороне интересы сборной России, о которых постоянно говорит тот же глава «Урала» Иванов, есть ещё целый ряд факторов, способных влиять на их решение. Во-первых, за последние годы регламент в данном вопросе неоднократно менялся, что заставляло коллективы в срочном порядке расставаться с лишними иностранцами. Причём происходило это зачастую в экстренном порядке, вследствие чего продать футболиста далеко не всегда удавалось на выгодных условиях. Неудивительно, что они не хотят вновь перекраивать состав, не имея гарантий, что в скором времени не произойдут очередные реформы.

Во-вторых, возможность иметь в составе неограниченное число легионеров может негативно сказаться на перспективах ряда команд в чемпионате. Если богатые клубы получат возможность комплектовать состав сплошь сильными иностранцами, то менее зажиточные могут столкнуться с проблемой их приобретения. Особенно если будут утверждены критерии для их подписания.

Что касается изменения формулы проведения самого чемпионата, то большинство членов РПЛ не оценили нововведения, предложенные Hypercube. По данным Сергея Егорова, в его пользу высказались ЦСКА, «Динамо», «Химки», а также четвёртый клуб, оставшийся неназванным. При этом в качестве аргументов называются отсутствие гарантий того, что данная реформа окажет положительный эффект как на финансовую, так и спортивную составляющие. Так, аутсайдеры всерьёз опасаются, что после разделения на «золотую» и «серебряную» подгруппы снизится интерес к встречам команд из нижней части таблицы, а отсутствие матчей с грандами окажет негативное влияние на продажу билетов.

Стоит отметить, что общее собрание состоится через неделю — 31 августа. Именно на нём будет проведено голосование как по возможной отмене или преобразованию лимита на легионеров, так и реформе чемпионата России. При этом окончательное решение, которое потом нужно будет утвердить в Минспорте, будут принимать на исполкоме РФС.