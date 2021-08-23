Министр спорта Подмосковья: легионеры в РПЛ вредят и не дают развиваться нашим футболистам

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался относительно нового формата Российской премьер-лиги (РПЛ) и об изменении лимита на легионеров.

«Да, мы поддержали новый формат РПЛ. У нас есть 329-й федеральный закон, который гласит, что за развитие вида спорта отвечает спортивная федерация. РФС — это спортивная организация. Если у них есть понимание, что изменение формата чемпионата приведёт к качественному соревновательному этапу, то мы не могли не поддержать эту инициативу РФС. Пускай попробуют. Это касаемо формата «6 + 10». Касаемо лимита на легионеров, я, как чиновник, хочу чтобы в российском чемпионате в клубах играли местные воспитанники. Но если у РФС есть позиция по изменению лимита, и они думают, что так будет лучше, — мы не можем не поддержать. Эффективность, опять-таки, покажет лишь время. По мне так легионеры в нашем первенстве вредят и не дают развиваться нашим футболистам. К ним должны быть предъявлены жёсткие требования при приобретении», — приводит слова Терюшкова Sport24.

В настоящее время РФС выступает за отмену лимита на легионеров и изменение действующего формата чемпионата.

Ранее «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров на совещании РПЛ.