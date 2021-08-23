«Чемпионат»: «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров на совещании РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров на минувшем совещании Российской премьер-лиги (РПЛ).

Об этом сообщает «Чемпионат».

До этого стало известно, что большая часть клубов лиги выступила за вступление в силу лимита на легионеров по схеме «10 + 15».

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее экс-тренер «Спартака» Олег Романцев поддержал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ.