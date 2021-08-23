Романцев поддержал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев позитивно отреагировал на предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это давняя и больная тема, которая сама собой переросла в одну из серьёзных проблем российского футбола. Ясно, что сейчас он находится в кризисе: провалы во всех евротурнирах, невыразительная игра сборной на Евро-2020. Очевидно, нужны какие-то перемены. И то, что РФС решился на такой шаг, вселяет надежду на начало перемен, которые мы все ждём», — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, только время покажет, насколько может быть верным данное решение, но как минимум это заставит отечественных игроков стать более требовательными к себе, так как им будет недостаточно одного паспорта для выхода на поле, а придётся отдавать все силы для достойной конкуренции.

«Говорю об этом, несмотря на то что всегда выступал против засилья легионеров в российском футболе. Но против того, чтобы в нём появлялись те, для кого наша страна будет местом, где можно быстро заработать и уехать. Такие легионеры, как Малком, Влашич, Жиго, Крыховяк не только украшают игру, но и являются примером для тех молодых ребят, которые хотят выйти на их уровень», — добавил специалист.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что отмена лимита на легионеров закроет дорогу молодым российским футболистам.