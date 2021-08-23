Червиченко: отмена лимита на легионеров закроет дорогу молодым российским футболистам

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я считаю, отказываться от лимита на легионеров — неправильно. Это закроет дорогу молодым россиянам. Мы и сейчас не в состоянии набрать сборную. У нас сборная набирается не по принципу «отсеять лишних», а просто набрать основной состав. Когда у нас будет засилье легионеров, тогда вообще не будет наигранных, готовых россиян», — цитирует Червиченко Sport24.

По его мнению, если это делается для побед в еврокубках, то есть логика в данном решении, но при этом можно будет забыть о национальной команде. Он считает, что при отмене лимита сборная снова не сможет десять лет никуда пробиваться. Также Червиченко не понимает, как российские футболисты будут попадать в составы клубов.

«Сейчас примем это решение, сборная провалится, и будем смотреть по телевизору только все крупные национальные турниры. А потом опять будут про этот лимит. На мой взгляд, если хочется побеждать в кубках, не обязательно отменять лимит. Ну сделайте вы его, чтобы десять легионеров можно было иметь в заявке. Но хотя бы один-то россиянин должен же выходить на поле в тех же еврокубках», — добавил эксперт.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны.