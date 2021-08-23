Гендиректор «Зенита» предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны.
Гендиректор «Зенита» предложил выкупать места для легионеров у клубов, которым они не нужны
  • РИА Новости

Иванов отметил, что в России только второй год играют при текущем лимите и стоит принимать какие-либо решения только по итогам чемпионата — после того, как всё будет тщательно проанализировано.

«Может, нам и не нужно больше иностранцев? А то там сейчас Александр Иванович Медведев из «Зенита» предлагает — давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны. Ну давайте завтра места покупать, ещё что-то покупать! Но это же всё неправильно», — цитирует Иванова РИА Новости.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ. Позже руководители клубов обсудили предложение на общем собрании.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее экс-тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев выступил против отмены лимита на легионеров.

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