Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев выступил против отмены лимита на легионеров

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я не поддерживаю это предложение. В первую очередь надо думать о том, как будет формироваться наша сборная. Как бы мы ни прятались за красивыми словами, когда мы приглашаем иностранного футболиста, то делаем это с целью того, что он должен играть. Таковы условия приглашения. А если он не играет, то возникает вопрос со стороны руководителей: «А зачем мы тогда его приглашали?» — цитирует Игнатьева Sport24.

При этом он отметил, что в противном случае россияне не будут выступать в клубах, а для выдерживания конкуренции они должны быть на голову сильнее иностранцев, чего не выйдет сделать на данном этапе развития российского футбола.

«Мы должны окунуться в детско-юношеский футбол. Вот этот сектор должен дать нам силы на борьбу и выстраивание конкуренции с легионерами в будущем. Если наши игроки не будут играть в игровом составе, то потеряют игровую практику», — сказал специалист.

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10 + 15» и гладкий чемпионат.