Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев выступил против отмены лимита на легионеров

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал предложение Российского футбольного союза (РФС) отменить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Экс-тренер сборной России по футболу Игнатьев выступил против отмены лимита на легионеров
  • РИА Новости

«Я не поддерживаю это предложение. В первую очередь надо думать о том, как будет формироваться наша сборная. Как бы мы ни прятались за красивыми словами, когда мы приглашаем иностранного футболиста, то делаем это с целью того, что он должен играть. Таковы условия приглашения. А если он не играет, то возникает вопрос со стороны руководителей: «А зачем мы тогда его приглашали?» — цитирует Игнатьева Sport24.

При этом он отметил, что в противном случае россияне не будут выступать в клубах, а для выдерживания конкуренции они должны быть на голову сильнее иностранцев, чего не выйдет сделать на данном этапе развития российского футбола.

«Мы должны окунуться в детско-юношеский футбол. Вот этот сектор должен дать нам силы на борьбу и выстраивание конкуренции с легионерами в будущем. Если наши игроки не будут играть в игровом составе, то потеряют игровую практику», — сказал специалист. 

РФС выступил 23 августа с предложением об отказе от лимита на легионеров. Соответствующее предложение было разослано клубам РПЛ.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10 + 15» и гладкий чемпионат.

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