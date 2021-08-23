«РБ Спорт»: большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10 + 15» и гладкий чемпионат
- РИА Новости
Как сообщает «РБ Спорт», большинство клубов выступил за плавный переход к схеме лимита «10 + 15»: в заявке каждого клуба на сезон может быть максимум десять иностранных игроков. Кроме того, клубы не хотят перехода на проведение чемпионата в несколько фаз и выступили за гладкую систему проведения турнира.
Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8 + 17».
Напомним, что Российский футбольный союз подписал контракт с Hypercube. Нидерландская компания предложила проведение чемпионата России в несколько фаз.
Ранее глава Hypercube Питер Ньювенхейс прокомментировал вылет российских клубов из Лиги конференций УЕФА.