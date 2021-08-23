«РБ Спорт»: большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10 + 15» и гладкий чемпионат

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Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании выступили за изменение лимита на легионеров по схеме «10 + 15».
«РБ Спорт»: большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10 + 15» и гладкий чемпионат
  • РИА Новости

Как сообщает «РБ Спорт», большинство клубов выступил за плавный переход к схеме лимита «10 + 15»: в заявке каждого клуба на сезон может быть максимум десять иностранных игроков. Кроме того, клубы не хотят перехода на проведение чемпионата в несколько фаз и выступили за гладкую систему проведения турнира.

Сейчас в РПЛ действует лимит по схеме «8 + 17».

Напомним, что Российский футбольный союз подписал контракт с Hypercube. Нидерландская компания предложила проведение чемпионата России в несколько фаз.

Ранее глава Hypercube Питер Ньювенхейс прокомментировал вылет российских клубов из Лиги конференций УЕФА.

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