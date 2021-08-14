Глава Hypercube: уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе

Глава нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс прокомментировал вылет российских клубов из Лиги конференций УЕФА.

«Я был очень опечален и удивлён результатом, который продемонстрировали «Рубин» и «Сочи» в квалификации Лиги конференций. Для российского футбола такой результат не идёт на пользу. «Сочи» показал очень хороший футбол, «Рубин» имел хорошие шансы. Удача оказалась не на их стороне», — цитирует Ньювенхейса РБК.

Также глава Hypercube рассказал о предстоящих реформах Российской премьер-лиги.

«Реформа Hypercube будет внедряться с сезона-2022/23. Российские клубы станут больше зарабатывать с телеправ, благодаря большему количеству матчей. Это поможет им увеличить бюджет и вкладывать деньги в покупку качественных футболистов и воспитание собственных. Уверен, спустя пару лет российские клубы станут намного успешнее в Европе», — цитирует Ньювенхейса РБК.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) подписал контракт с Hypercube, который спроектировал реформы в чемпионатах Австрии, Бельгии, Дании и Нидерландов.

Ранее в Hypecube высказались о государственном финансировании российских клубов.