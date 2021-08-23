«Чемпионат»: «Спартак» выступает за смягчение лимита на легионеров

Московский «Спартак» выступает за смягчение действующего лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«В нашем клубе выступают за смягчение лимита. В «Спартаке» не против формата «10 + 15». При этом, по мнению клуба, должны соблюдаться определённые критерии для иностранцев. Если игрок не будет им соответствовать, клуб должен переводить деньги в специальный фонд, который поощряет тех, кто развивает и активно задействует доморощенных футболистов. Если позднее легионер вырос и стал соответствовать установленным критериям, деньги клубу возвращаются», — цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время в заявке российского клуба на сезон не может быть более восьми легионеров.

Ранее министр спорта Подмосковья заявил, что легионеры в РПЛ вредят и не дают развиваться нашим футболистам.