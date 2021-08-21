Усиление конкуренции или риск для сборной: почему возможная отмена лимита на легионеров в РПЛ стала предметом споров

Одной из главных тем на очередном собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) станет возможная отмена или изменение формата лимита на легионеров. По информации СМИ, на заседании рассмотрят три вероятных варианта, причём Российский футбольный союз (РФС) выступает за полную отмену ограничений. В то же время некоторые представители спортивного сообщества считают, что подобные реформы могут негативно сказаться на сборной страны.

В понедельник, 23 августа, состоится общее собрание клубов РПЛ, на котором будет обсуждаться проект реформ, предложенный Российским футбольным союзом. Насколько стало известно СМИ, в его рамках планируется рассмотрение таких вопросов, как изменение системы лиг, развитие клубных академий, строительство школ и обучение тренеров. Одной из центральных и самых резонансных тем станет возможная отмена или изменение лимита на легионеров.

На днях в сети опубликовали проект преобразований, который РФС разослал для ознакомления представителям РПЛ. И основное внимание в нём было уделено не широко обсуждавшимся ранее изменениям формата первенств, предложенным аналитиками компании Hypercube, а именно допустимому числу иностранцев в заявке. В качестве доводов приводится отсутствие у российских футболистов необходимости конкурировать за место в составе с сильными легионерами, стимула уезжать заграницу и выступать в сильнейших лигах Европы, а также необоснованно высокий уровень зарплат у отечественных игроков ввиду их повышенной ценности на местном рынке. В итоге всё это ведёт к снижению уровня чемпионата.

В качестве подтверждения отсутствия у отечественных футболистов мотивации пробовать свои силы за рубежом, по данным СМИ, приводятся сведения о числе прямых трансферов из РПЛ в топ-5 чемпионатов Европы за последние пять лет. Всего таковых набралось аж 43 — наравне с Данией, при этом лишь четверо игроков представляли сборную своей страны. Для сравнения, у тех же скандинавов их оказалось заметно больше — 24. Также отмечалось, что российские игроки отправляются в иностранные первенства в значительно более зрелом возрасте (25,8 года в среднем) — почти на два года позже, чем у ближайших конкурентов по данному показателю — чехов (23,9). Первое место занимают австрийцы, чьи спортсмены обычно созревают для переезда уже в 21 год.

Таким образом, в РФС плавно подвели к тому, что отмена лимита на легионеров может положительно сказаться на развитии российского чемпионата, приводя аргументы в её пользу. В частности, увеличение уровня конкуренции и мотивации, снижение уровня зарплат отечественных спортсменов и возможность приглашать перспективных иностранцев с целью их последующей перепродажи.

В то же время предусмотрены средства защиты от полного отсутствия россиян в заявках команд РПЛ на сезон. Так, предлагается использовать опыт крупнейших лиг Европы и так называемую систему «17 + 4 + 4», согласно которой в заявке обязаны находиться восемь доморощенных футболистов. Причём четверо из них должны быть воспитанниками местной ассоциации и ещё столько же — самого клуба. Однако их присутствие на поле не регламентируется, что также способно заставить их прогрессировать.

Чтобы не допустить массового приезда в Россию низкопробных игроков из-за рубежа, в РФС предлагают ввести качественные критерии отбора — по аналогии с теми, что внедрены в Англии, а именно учитывать число проведённых матчей за национальную команду, в топ-чемпионатах и еврокубках. За это потенциальному легионеру будут начисляться очки, а достижение определённой планки откроет ему дорогу в Российскую премьер-лигу. А если иностранец не будет соответствовать заданным критериям, его случай может быть рассмотрен специальной комиссией в индивидуальном порядке. Данный орган и определит, соответствует ли кандидат уровню первенства.

Неудивительно, что последний пункт вызвал вопросы у некоторых клубов лиги. В «Спартаке» положительно оценили некоторые из предложенных реформ, но раскритиковали учреждение специального комитета.

«Есть и неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии. Такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор. Что это за комиссия? Кто определит её состав? У консультантов из Hypercube было здравое предложение использовать систему кнута и пряника — поощрять тех, кто будет развивать молодёжь, и при этом облагать дополнительными выплатами тех, кто хочет использовать больше легионеров. Непонятно, почему решили уйти от этой модели. В обозначенные сроки «Спартак» сформулирует свою позицию и доведёт её в соответствующем порядке до руководства лиги», — цитирует РБК генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова.

Что касается лимита, то, как стало известно «РБ Спорт», на заседании клубов РПЛ будет обсуждаться не только его отмена, но и возможное преобразование. На данный момент известно о двух форматах — «7 + 4» (на поле могут находиться семь иностранцев, ограничения по их количеству в заявке отсутствует) и «10 + 15» (в команде может быть не более десяти спортсменов из-за рубежа, но все они могут играть).

Насколько известно, сам Российский футбольный союз выступает за отмену лимита на легионеров, но вряд ли ему удастся с ходу получить согласие со стороны всех представителей лиги. Как минимум речь идёт о президенте «Урала» Григории Иванове, за последнее время неоднократно высказывавшемся против отмены ограничений.

«Я ещё не видел документа, который подготовлен РФС. Надо проанализировать его, но смущает, что мы так часто меняем что-то. Ещё с нынешним лимитом и двух лет не сыграли, а теперь хотим его убирать. Над нами уже смеются. Но смысла в его отмене не вижу. Просто о нём вспоминают всякий раз, когда сборная России проваливается на крупных турнирах. Но без лимита вообще не будет игроков для неё. А я считаю, что национальная команда важнее, так как объединяет жителей всей страны. Поэтому я против отмены лимита», — цитируют Иванова «Известия».

Подобного мнения придерживаются некоторые представители спортивного сообщества. Так, бывший полузащитник сборной России по футболу Владимир Быстров уверен, что отмена лимита приведёт к резкому снижению игровой практики у местных спортсменов.

«Отменили — и привезли всяких чёрненьких, беленьких, сереньких футболистов, любого цвета, и они будут играть, а наши будут сидеть… Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций — это будет караул. Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу — тогда да. Покупайте хоть десять легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чьё-то место. И наши тогда будут конкурировать», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Аналогичное отношение к отмене лимита на легионеров и у депутата Государственной думы Николая Валуева. Экс-чемпион мира по боксу считает, что данное решение крайне негативно скажется на национальной команде.

«Полная отмена лимита на легионеров абсолютно точно убьёт российскую сборную. Допускать этого нельзя. Это будет уже не сборная России, а сборная натурализованных легионеров. Невразумительные игры российской сборной — проблема системы нашего футбола, лимит на легионеров тут ни при чём. Легионеры не станут российскими игроками, они не привнесут конкуренцию на уровне сборной. Да, это будет полезно для клубного футбола, для их выступления в еврокубках, но точно не для национальной команды», — приводит слова Валуева Sport24.

В то же время он отметил, что необходимо отрегулировать процесс воспитания молодых и конкурентоспособных футболистов и сделать так, чтобы те «развивались и не боялись уезжать в Европу». А также добиться того, чтобы зарплаты соответствовали «качеству работы».

Вопрос в том, возможно ли обеспечить подобное в условиях жёсткого лимита. Например, генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, что именно отмена искусственных ограничителей и поспособствует позитивным изменениям.

«Отмена лимита должна однозначно привести к тому, что игроки будут конкурировать. Свободный рынок в отношении конкуренции даст позитив. Сейчас российским игрокам завышают зарплаты. А если будет конкуренция, российские игроки будут стремиться к тому, чтобы быть лучше. Те легионеры, которые будут приезжать, должны быть на уровне, и с них должны брать пример российские игроки, позитивно сказываться на них. Реформы, которые сейчас продолжаются в нашем футболе, обязательно дадут плоды. Если взять «Зенит», «Динамо» и «Краснодар», там уже есть воспитанники, которые на данный момент показывают качественный футбол наравне с легионерами», — заявил Рубашко «Чемпионату».

С ним согласен и бывший форвард «Спартака» Никита Баженов, успевший застать период без лимита на иностранцев в российском футболе. Он заявил, что всецело выступает против него.

«Хуже не станет. У нас ведь такие же люди, как и везде: 16—17-летний футболист в России — такой же, как и в любой другой стране, но мы не встроены в европейских рынок, у нас свой путь. Люди в Сербии и Дании до 20 лет прекрасно понимают, что им нужно уходить в топ-5 (чемпионатов. — RT), стремятся туда изо всех сил и согласны на любой вариант, а у нас этого нет. Тут дело в голове, в ментальности: «Нужно уезжать». Этого нет, потому что всем кажется, что и здесь хорошо. Но если брать уровень футбола, особенно нынешний, то очевидно, что здесь всё плохо. В голове нужно менять ориентиры, а это сложная история. В Сербии и Дании молодой футболист не допускает мысли, что ехать в Европу не нужно, там понимают, что это необходимый шаг, там суперигра», — сказал Баженов.

Согласен с ним и новоиспечённый главный тренер сборной России Валерий Карпин. Бывший наставник «Ростова» признался, что сам проект не изучал, но его мнение в отношении лимита уже давно сформировалось.

«Моё отношение к лимиту вы все знаете. С 2008 года оно не изменилось. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Хорватии, Чехии, Финляндии. Либо пусть выигрывают», — уверен специалист.