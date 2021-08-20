Экс-игрок «Спартака» Баженов назвал плохим уровень российского футбола

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможной отмене лимита на легионеров и уровне российского футбола.

«Я на 100% за отмену лимита. Хуже не станет. Я играл в дубле «Сатурна», к нам из основы спускали шесть-семь человек основных, оставалось всего четыре-пять мест на 25 игроков молодёжки. Было очень трудно и весьма конкурентно. У нас ведь такие же люди, как и везде. 16—17-летний футболист в России — такой же, как и в любой другой стране, но мы не встроены в европейский рынок, у нас ведь свой путь», — приводит слова Баженова «Матч ТВ».

По его словам, в других странах футболисты понимают, что им нужно уезжать, и стремятся попасть в более сильные чемпионаты, а в России игроки выступают долгое время на местном уровне и рано или поздно стагнируют, так как сам российский чемпионат неконкурентоспособен по сравнению с остальными и здесь сложно перейти на высокий темп.

«Тут дело в голове, в ментальности: «Нужно уезжать». Этого нет, потому что всем кажется, что и здесь хорошо. Но если брать уровень, особенно нынешний, то очевидно, что здесь всё плохо. В голове нужно менять ориентиры, а это сложная история. В Сербии и Дании молодой не допускает мысли, что ехать в Европу не нужно. Там понимают, что это необходимый шаг, там суперигра», — подчеркнул Баженов.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

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