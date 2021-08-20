Газзаев представил свой вариант реформ российского футбола

Известный тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался по поводу реформирования российского футбола.

«На мой взгляд, сейчас напрашивается ряд внешне простых и эффективных решений. Во-первых, изменение формата проведения соревнований в российском футболе», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, количество профессиональных клубов нужно сократить до 54, создать два профессиональных дивизиона, увеличить число команд в Российской премьер-лиге до 18, а также разделить первую лигу на три зоны по географическому принципу. То есть будет по 12 клубов в зонах «Центр», «Запад» и «Восток». Кроме того, он считает, что во второй лиге должны выступать полупрофессиональные и любительские команды. По его словам таких дивизионов должно быть шесть по 12 участников в каждом.

При этом в РПЛ будут переходить три команды-победители своих дивизионов, но депутат допускает проведение плей-офф внутри каждого дивизиона между первым и вторым местом. В то же время из второй в первую лигу должны подниматься шесть лучших клубов в результате плей-офф между 12 клубами — то есть, по два лучших коллектива из шести зон. Также Газзаев считает, что необходимо объединение управления Премьер-лиги и первого дивизиона в одну структуру.

«Второе — действительно нужно отменить лимит на легионеров. И третье — необходимо повышение эффективности продажи медиаправ. Речь должна идти о подписании контракта с медиа-холдингом или создании совместного предприятия на условиях получения медиа-холдингом контроля с целью обеспечения производства качественного и востребованного контента с его последующей эффективной продажей и с сохранением права лиги отстаивать свои интересы. Отмечу, что продажа медиаправ премьер-лиги и первого дивизиона должна происходить в рамках одного пакета», — добавил Газзаев.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что выступает за отмену лимита на легионеров.