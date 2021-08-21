В Госдуме предложили два варианта развития сборной России по футболу

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв поделился мнением о развитии национальной футбольной сборной.
В Госдуме предложили два варианта развития сборной России по футболу
  • РИА Новости

«Есть два варианта развития национальной сборной: простой с моментальным результатом и сложный с долгосрочной перспективой. Простой заключается в выдаче гражданства десятке хороших иностранцев — сразу заиграем на другом уровне. Многие страны так делают, но это краткосрочно», — цитирует Свищёва Sport24.

Вторым вариантом, по его словам, является возможность регулярной игровой практики для российских футболистов. Он считает, что в этом случае необходимо вкладывать деньги в молодых отечественных игроков, выращивать их и обеспечивать их лучшими условиями для развития.

«Тогда сможем вырастить своих Фернандесов. То, что предлагают сейчас, для меня непонятно: как наш парень пробьётся, если полностью отменят лимит? Куда деваться ребятам из академий «Спартака», региональных клубов?» — добавил Свищёв.

На данный момент в РПЛ действует лимит на иностранных игроков по схеме «8 + 17». Таким образом, каждая команда может заявить на сезон не более восьми легионеров. 

Ранее депутат Николай Валуев предположил, что отмена лимита на легионеров в РПЛ убьёт сборную России.

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