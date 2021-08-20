Валуев предположил, что отмена лимита на легионеров в РПЛ убьёт сборную России

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Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев выразил опасение, что возможная отмена лимита на легионеров в Российской премьер-лиге может плохо сказаться на развитии отечественного футбола.
Валуев предположил, что отмена лимита на легионеров в РПЛ убьёт сборную России
  • РИА Новости

«Допускать такое нельзя. Это будет уже не сборная России, а команда натурализованных легионеров», — приводит слова Валуева Sport24.

По мнению депутата Госдумы, невразумительные результаты национальной сборной свидетельствуют о проблемах в системе отечественного футбола. Он признал, что появление большего количества легионеров поможет российским клубам в еврокубках, но не сборной.

«Нужно сделать так, чтобы наш футбол внутри страны порождал конкурентоспособных игроков. И конечно, зарплаты должны соответствовать качеству работы», — добавил Валуев.

В настоящее время в РПЛ действует лимит, согласно которому в заявке клубов на сезон может присутствовать не более восьми легионеров. При этом все они имеют право одновременно выходить на поле.

Ранее бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о возможной отмене лимита.

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