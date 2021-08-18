Канчельскис — о падении России в рейтинге УЕФА: хватит уже издеваться над футболом

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис поделился мнением по поводу того, что Украина и Австрия могут обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

«Это давно было понятно, что нас ждёт долгий путь вниз. Уверен, что мы продолжим падать в таблице. Пока у нас в футболе будут работать дилетанты-проходимцы, ничего хорошего можно не ждать», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он назвал закономерным падение в таблице коэффициентов УЕФА.

«Хватит уже издеваться над футболом. Отменяйте лимит и назначайте в клубы нормальных людей, тогда будет хороший результат», — добавил Канчельскис.

На прошлой неделе Шотландия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь Россия занимает девятое место.

Ранее Канчельскис выразил уверенность, что «Спартак» провалит этот сезон.