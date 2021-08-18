Канчельскис уверен, что «Спартак» провалит этот сезон

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался по поводу ситуации в московском «Спартаке».

«В этой команде ничего не меняется. У них самая большая армия фанатов в России. Очень жалко болельщиков «Спартака», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «в клубе вечный бардак, ничего нового не происходит. Руководство команды красиво говорит, но ничего для команды и болельщиков не делает».

«Думаю, что этот сезон «Спартак» провалит. Как обычно, будет бороться за четвёртое-пятое место в РПЛ», — отметил Канчельскис.

После четырёх туров в Российской премьер-лиге красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Кроме того, команда вылетела из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» согласны не со всеми идеями Российского футбольного союза по реформированию футбола.