В «Спартаке» согласны не со всеми идеями РФС по реформированию футбола

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал проект документа о реформировании российского футбола.

«Есть и неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии», — цитирует Мележикова РБК.

Он подчеркнул, что такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор.

По словам генерального директора, руководство «Спартака» внимательно изучает предложения Российского футбольного союза (РФС). Он отметил, что документ в целом содержит много хороших идей.

«Например, меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно», — сказал представитель столичного клуба.

Ранее в Госдуме раскритиковали возможные реформы в российском футболе.