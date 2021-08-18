В «Спартаке» согласны не со всеми идеями РФС по реформированию футбола

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал проект документа о реформировании российского футбола.
В «Спартаке» согласны не со всеми идеями РФС по реформированию футбола
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«Есть и неудачные моменты. В первую очередь речь об идее ввести качественные критерии для легионеров и при этом создать комиссию, которая будет принимать исключения, если легионер не попадает под критерии», —  цитирует Мележикова РБК.

Он подчеркнул, что такая схема таит в себе коррупционные риски, потому что опять всё будет решать человеческий фактор.

По словам генерального директора, руководство «Спартака» внимательно изучает предложения Российского футбольного союза (РФС). Он отметил, что документ в целом содержит много хороших идей.

«Например, меры по мотивации клубов к развитию академий. Можем только приветствовать поощрительные выплаты академиям за игровое время воспитанника в чемпионате, сборной и топ-5 лигах. Это разумно», — сказал представитель столичного клуба.

Ранее в Госдуме раскритиковали возможные реформы в российском футболе.

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