Агент Сафонов подшутил над «Спартаком», вспомнив слова жены Федуна

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Футбольный агент Алексей Сафонов в шутливой форме высказался о причинах вылета «Спартака» из розыгрыша Лиги чемпионов в текущем сезоне.
Агент Сафонов подшутил над «Спартаком», вспомнив слова жены Федуна
  • © Stupnikov Alexander / spartak.com
  • globallookpress.com

«Помните историю вокруг буквы Р в фамилии тренера, которая стала публичной из переписки Заремы и Попова? Вокруг этого есть шутка: почему «Спартак» из ЛЧ вылетел? Потому что в названии «Лига чемпионов» буквы Р нет, а в Лиге Европы есть, поэтому будут играть там», — приводит слова Сафонова ТНВ.

Он добавил, что одна из причин последних неудач «Спартака» — в дрязгах, которые происходят в клубе.

«Спартак» уступил в Лиге чемпионов португальской «Бенфике» по сумме двух матчей с общим счётом 0:4.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что начал болеть за «Спартак» потому, что в детстве жил около одноимённого футбольного стадиона.

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