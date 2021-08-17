Лавров рассказал, как начал поддерживать «Спартак»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что начал болеть за московский «Спартак» потому, что в детстве жил около одноимённого футбольного стадиона.
Лавров рассказал, как начал поддерживать «Спартак»
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Наш дом находился в 100 метрах от стадиона «Спартак». Естественно, на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда. Я и сам зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом — в футбол. Нынешнему «Спартаку» нужно играть активнее и результативнее, чтобы привлекать новых молодых болельщиков», — цитирует слова Лаврова издание ТАСС.

В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступив в борьбе за чемпионство «Зениту».

Ранее сообщалось, что суд отложил заседание по делу «Спартака» и Газизова.

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