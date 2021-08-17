Лавров рассказал, как начал поддерживать «Спартак»
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
«Наш дом находился в 100 метрах от стадиона «Спартак». Естественно, на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда. Я и сам зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом — в футбол. Нынешнему «Спартаку» нужно играть активнее и результативнее, чтобы привлекать новых молодых болельщиков», — цитирует слова Лаврова издание ТАСС.
В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступив в борьбе за чемпионство «Зениту».
Ранее сообщалось, что суд отложил заседание по делу «Спартака» и Газизова.