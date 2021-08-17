Суд отложил заседание по делу «Спартака» и Газизова
- ©ФК "Уфа"
«Сторона Газизова взяла время для ознакомления со всеми предоставленными документами, поэтому сегодня решения нет, заседание переносится на 24 августа», — приводит слова судьи «Чемпионат».
Ответчик попросил приобщить к делу документы (копию трудового договора с Газизовым, протоколы о назначении и расторжении, дополнительное соглашение, равнозначные трудовые договоры с предыдущими директорами).
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора в «Уфе».
Ранее Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком».