Суд отложил заседание по делу «Спартака» и Газизова

Заседание Арбитражного суда города Москвы по иску компании «Капитальные активы» к футбольному клубу «Спартак» и бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову перенесено.

«Сторона Газизова взяла время для ознакомления со всеми предоставленными документами, поэтому сегодня решения нет, заседание переносится на 24 августа», — приводит слова судьи «Чемпионат».

Ответчик попросил приобщить к делу документы (копию трудового договора с Газизовым, протоколы о назначении и расторжении, дополнительное соглашение, равнозначные трудовые договоры с предыдущими директорами).

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора в «Уфе».

Ранее Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком».