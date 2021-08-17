Федун не имел полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым
- РИА Новости
«Было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал», — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».
По её словам, единственное, что входило в полномочия председателя, — это подписание на заранее оглашённых условиях.
Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора в «Уфе».
Ранее Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком».