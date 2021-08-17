Федун не имел полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым

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Представитель «Спартака» в суде Татьяна Завьялова заявила, что Леонид Федун не имел полномочий для подписания дополнительного соглашения с бывшим генеральным директором московского клуба Шамилем Газизовым.
Федун не имел полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым
  • РИА Новости

«Было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал», — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

По её словам, единственное, что входило в полномочия председателя, — это подписание на заранее оглашённых условиях.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора в «Уфе».

Ранее Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком».

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