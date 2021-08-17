Тренер Соболева отреагировал на критику фанатов «Спартака»

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Александр Горбунов, первый тренер нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал поведение болельщиков красно-белых.
Тренер Соболева отреагировал на критику фанатов «Спартака»
  • ©spartak.com

«Болельщики «Спартака» — специфические. Если ты забиваешь — герой, не забил — всё понятно. Они то на Салихову срываются, то на тренеров, потом на игроков. Сейчас Витория даст Соболеву больше времени, и всё наладится», — приводит слова Горбунова «Чемпионат».

По его мнению, руководству «Спартака» необходимо навести порядок в клубе. Тогда к футболистам вернётся уверенность, а команда начнёт давать результат.

«Спартак» обыграл «Урал» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги со счётом 1:0 и набрал шесть очков. Таким образом, красно-белые прервали серию из трёх поражений подряд во всех турнирах.

Ранее нападающий «Спартака» Соболев отреагировал на баннеры болельщиков команды с критикой в свой адрес на матче с «Уралом».

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