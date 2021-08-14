Соболев отреагировал на баннеры болельщиков «Спартака» с критикой в свой адрес

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на баннеры болельщиков команды с критикой в свой адрес на матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Видел баннер болельщиков про меня. Нормально отношусь к критике. Если плохо играю — получаю критику, ничего такого. Мне нужно поправлять свою игру. Не сказал бы, что сбавил, просто не всё получается. Надеюсь, скоро забью и верну игру», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

По его словам, не только болельщики увидели, что он сбавил, но и тренер, раз оставил его на скамейке запасных. При этом он отметил, что не читает прессу о себе, а просто стал немного хуже играть.

«Понимаю, что подписание долгосрочного контракта усиливает давление на меня. Но я верю в себя, верю в наших болельщиков, игроков. Сейчас болельщики меня критикуют, но это заслуженно», — добавил Соболев.

«Спартак» обыграл «Урал» со счётом 1:0 и набрал шесть очков. Таким образом, красно-белые прервали серию из трёх поражений подряд.

Ранее Зелимхан Бакаев заявил, что «Спартаку» необходимо играть намного лучше.