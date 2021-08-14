Бакаев о победе «Спартака» над «Уралом»: надо играть намного лучше

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал победу команды над екатеринбургским «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бакаев о победе «Спартака» над «Уралом»: надо играть намного лучше
  • РИА Новости

«Я был сфокусирован на игре. Но в любом случае болельщикам спасибо. Надо играть намного лучше. Дай бог, будет ещё лучше. Подход к болельщикам? Мы же всегда подходим после игр. Честно, я этого не видел, что кто-то уходил. Мы всегда к болельщикам подходим — проигрываем или выигрываем», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Урал» со счётом 1:0 и набрал шесть очков. Таким образом, красно-белые прервали серию из трёх поражений подряд.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о критике болельщиков с трибун.

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