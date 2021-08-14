Витория высказался о критике болельщиков «Спартака» с трибун

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о критике болельщиков красно-белых в отношении игроков команды во время матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Конечно, я не настолько владею русским, чтобы понимать, что кричат болельщики с трибун. Я уважаю мнения всех сторон, в том числе болельщиков. Мы должны отвечать на их критику игрой и победами. Несмотря на критику фанатов, хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, которую они нам всё равно оказали. Я её слышал», — цитирует Виторию «Чемпионат».

Во время матча фанаты вывесили баннеры с критикой игроков «Спартака».

«Спартак» обыграл «Урал» со счётом 1:0 и набрал шесть очков.

Ранее Витория прокомментировал победу над «Уралом» в РПЛ.