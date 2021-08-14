Витория: в матче с «Уралом» было важно заработать три очка

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о победе своей команды над «Уралом» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня мы одержали хотя и непростую, но заслуженную победу. В первом тайме у нас было много моментов, могли забивать больше. Во второй половине было видно, что ребятам не хватает свежести. Было важно победить сегодня. Такая усталость понятна — было много перелётов и матчей за короткий промежуток времени. В определённой мере я согласен, что мы отдали инициативу сопернику, однако задачи такой не стояло. В футболе так бывает, это зависит от многих факторов: до этого был ряд поражений, когда забили мяч, а второй не смогли, команда подсознательно захотела удержать счёт, не пропустить. Если бы мы были свежие физически и психологически, то была бы другая игра, но сегодня важно было завоевать три очка. Впереди у нас полноценный микроцикл, время на подготовку. Постараемся максимально эффективно использовать это время», — сказал Витория на пресс-конференции.

Ранее Зобнин заявил, что футболисты «Спартака» поблагодарили болельщиков после матча с «Уралом».