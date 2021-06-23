Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал тот факт, что его прошлый контракт с московским «Спартаком» стал достоянием общественности.

«Я не смотрю на эти сливы, я знаю детали своего договора. Кому это нужно? Всё же понятно! Я никогда никого не обижал. Ничего плохого не говорил о предшественниках и тех, кто работает после меня. Кому это нужно — пускай думают сами. Бонус за Лигу чемпионов? Не могу сказать. Это мои личные взаимоотношения с Леонидом Арнольдовичем. Если кто-то там что-то делает, то я ничего сказать не могу», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора в «Уфе».

Ранее источник назвал условия контракта Газизова со «Спартаком».