Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком»

Короткая ссылка
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал тот факт, что его прошлый контракт с московским «Спартаком» стал достоянием общественности.
Газизов высказался о публикации подробностей его контракта со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Я не смотрю на эти сливы, я знаю детали своего договора. Кому это нужно? Всё же понятно! Я никогда никого не обижал. Ничего плохого не говорил о предшественниках и тех, кто работает после меня. Кому это нужно — пускай думают сами. Бонус за Лигу чемпионов? Не могу сказать. Это мои личные взаимоотношения с Леонидом Арнольдовичем. Если кто-то там что-то делает, то я ничего сказать не могу», — цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с 10 июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора в «Уфе».

Ранее источник назвал условия контракта Газизова со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить