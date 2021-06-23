Источник назвал условия контракта Газизова со «Спартаком»

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Опубликованы новые документы, касающиеся работы экс-генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова в столичном клубе.
Источник назвал условия контракта Газизова со «Спартаком»
  • © spartak.com

Документы опубликовал Telegram-канал BlackMirror. Сообщается, что зарплата Газизова в «Спартаке» составляла 6,65 млн рублей в месяц. Если по результатам сезона клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов, функционер получал бонус в 100 млн рублей. Если же по результатам сезона клуб пробивался в групповой этап Лиги Европы, то Газизов должен был получить бонус в 30 млн рублей. Если же по результатам сезона «Спартак» стал бы чемпионом России, гендиректор должен был получить бонус в 50 млн рублей. 

Газизов отработал в «Спартаке» пять месяцев. В настоящее время функционер работает гендиректором «Уфы».

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