Агент Жиго прокомментировал слухи о получении игроком российского паспорта
- РИА Новости
«Все разговоры о том, что Самуэль может получить российское гражданство, — это неправда. Клуб этот вопрос с нами не обсуждал. Пока никто не обращался по этому поводу ко мне и к футболисту», — цитирует Беншенафи Sport24.
Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. Футболист является гражданином Франции, но в сборную страны не вызывался.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» прорабатывают вариант по возможной натурализации Жиго.