Агент Жиго прокомментировал слухи о получении игроком российского паспорта

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Мохамед Беншенафи, агент защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, заявил, что ни он, ни его клиент не получали предложения от клуба по поводу российского гражданства.
Агент Жиго прокомментировал слухи о получении игроком российского паспорта
  • РИА Новости

«Все разговоры о том, что Самуэль может получить российское гражданство, — это неправда. Клуб этот вопрос с нами не обсуждал. Пока никто не обращался по этому поводу ко мне и к футболисту», — цитирует Беншенафи Sport24.

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года. Футболист является гражданином Франции, но в сборную страны не вызывался.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» прорабатывают вариант по возможной натурализации Жиго.

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