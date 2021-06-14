В «Спартаке» прорабатывают вариант по возможной натурализации Жиго

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о возможной натурализации французского защитника команды Самуэля Жиго.

«Вопрос паспорта для Жиго обсуждался три-четыре месяца назад. Тут нужно мнение игрока — если он продлевается, будем работать над вопросом. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Игрок и его сторона дали своё предложение, мы — своё. Нужно говорить с самим Жиго», — цитирует Мележикова РИА Новости.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 27 матчей, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее гендиректор «Спартака» высказался о Telegram-канале супруги владельца клуба Заремы Салиховой.