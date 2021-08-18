В Госдуме раскритиковали возможные реформы в российском футболе

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин подверг критике план реформ, который предлагает Российский футбольный союз (РФС).

«На наш взгляд, реформа должна охватить все сферы футбола — от развития детско-юношеских секций до принципов формирования сборной команды», — цитирует Пайкина РИА Новости.

По его словам, настороженность вызывает то, что главной задачей реформы является повышение зрелищности матчей.

«Это правильная и интересная задача, но стратегическое решение не в сегодняшних чемпионатах, а в воспитании спортивной смены», — добавил он.

Ранее сообщалось, что РФС рассматривает несколько вариантов для строительства центра национальных сборных страны.