В Госдуме раскритиковали возможные реформы в российском футболе
- РИА Новости
«На наш взгляд, реформа должна охватить все сферы футбола — от развития детско-юношеских секций до принципов формирования сборной команды», — цитирует Пайкина РИА Новости.
По его словам, настороженность вызывает то, что главной задачей реформы является повышение зрелищности матчей.
«Это правильная и интересная задача, но стратегическое решение не в сегодняшних чемпионатах, а в воспитании спортивной смены», — добавил он.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает несколько вариантов для строительства центра национальных сборных страны.